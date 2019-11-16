كيم كاردشيان تستعين بثلاثة بودي جارد من أجل جلسة تصوير بالمجوهرات.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أنه بعد تعرض نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان، لسرقة ألماساتها خلال زيارتها للعاصمة الفرنسية باريس، منذ عامين تقريبا في أسبوع الموضة هناك.

قررت كيم كاردشيان البالغة من العمر 39 عاما، الاستعانة بثلاثة حراس خاصين، خلال إجراءها لجلسة تصوير ظهرت بها بمجموعة كبيرة من المجوهرات بقيمة 30 مليون دولار.

وكانت جريدة الديلي ميل قد نشرت، لقطات من جلسة التصوير التي ظهرت بها كيم برفقة شقيقاتها كلوي وكورتني، والتي كانت في الأصل للترويج لعطر جديد تابع لماركة مستحضرات التجميل الخاصة بكيم، KKW.

ويعمل الشقيقات كاردشيان بجدية في الترويج للمنتجات التي تحمل أسمائهن، من مستحضرات التجميل، والملابس وغيرها من الماركات التي أطلقنها مستغلين في ذلك شهرتهن العالمية على منصات التواصل.

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وظهر الثلاثي كاردشيان في جلسة تصوير جديدة، روجن من خلالها لعطر جديد يطرح ضمن ماركة مستحضرات التجميل التابعة لكيم كارداشيان بعنوان KKW.

والجدير بالذكر أن صحيفة الديلي ميل، قد نشرت لقطات من جلسة التصوير نقلا عن الحساب الخاص لكيم كاردشيان على موقع تبادل الصور إنستجرام.

كما سبق لنجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان نشر لقطات جديدة لها تظهر بها مرتدية لعدد من الإطلالات من ماركتها الخاصة من الملابس الداخلية SKIMS.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن جلسة التصوير الترويجية لملابس SKIMS، استغلت بها كيم كارداشيان اجتماع شقيقاتها