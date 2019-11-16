أحمد صلاح حسنى يخوض أول بطولة مطلقة مع «ختم النمر»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

استقر الفنان والنجم المصري أحمد صلاح حسنى، على مسلسل “ختم النمر” اسما لمسلسله الجديد، من إنتاج شركة “سينرجى” الذى يعد أولى بطولاته المطلقة فى الدراما التليفزيونية، من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وينتمى لمسلسلات الـ45 حلقة، ومن المقرر عرضه تليفزيونيا منتصف شهر يناير 2020.

ومن جانبه يعقد حالياً مخرج العمل أحمد سمير فرج وأحمد صلاح حسنى، والمؤلف محمد عبد المعطى جلسات عمل مكثفة، للاستقرار على الملامح النهائية للشخصيات، حيث وضع مخرج العمل قائمة بأسماء الممثلين للتعاقد معهم خلال الأيام المقبلة، كما يستقر فريق العمل على الملابس والديكورات وأماكن التصوير وخلافه، من أجل البدء فى تصويره مباشرة خلال الأيام المقبلة.

وكان آخر أعمال أحمد صلاح حسنى الدرامية، مسلسلا “حكايتى” مع الفنانة ياسمين صبرى وإسلام جمال وإدوارد وأحمد بدير وآخرين، وعرض فى شهر رمضان 2019، ومن إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف محمد عبد المعطى، وإنتاج سينرجى، كما شارك فى بطولة مسلسل “لآخر نفس” مع النجمة ياسمين عبد العزيز وفتحى عبد الوهاب، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، إخراج حسام على، وإنتاج سينرجى.