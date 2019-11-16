ترشيح عمرو يوسف لبطولة «خالد بن الوليد»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اقترب الفنان والنجم المصري عمرو يوسف، من بطولة المسلسل التاريخي «خالد بن الوليد» والذي تنتجه شركة سينرجي وهو من تأليف اسلام حافظ وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

وفي نفس السياق يعقد جلسات عمل بين عمرو يوسف، مع شركة الإنتاج من أجل الاتفاق على بطولة المسلسل، وأصبح هناك اتفاق شبه نهائي بأن بطل المسلسل هو عمرو يوسف.

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ومن جانبها ترصد شركة «سينرجي»، ميزانيه ضخمة من أجل مسلسل «خالد بن الوليد» لتقديمه في رمضان المقبل ٢٠٢٠.

وعلى جانب أخر، احتفل الفنان المصري عمرو يوسف بعيد ميلاد ابنته «حياة» الأول، حيث نشر صورة حديثة له مع ابنته عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، وكتب معلقا: «عيد ميلاد سعيد حبيبتي، اليوم هي أتمت عامها الأول، حياة عمرو يوسف».

صورة عمرو مع ابنته حازت على إعجاب عدد كبير من جمهوره عبر حسابه الخاص، وتغزل متابعيه في جمال ابنته، وهنأوه بعيد ميلادها.