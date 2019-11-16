شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تقييمات مرتفعة لفيلم Frozen 2 قبل عرضه بأيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد فيلم الأنميشن والرسوم المتحركة Frozen 2، على تقييمات مرتفعة عبر موقع Rotten Tomatoes، وصلت لـ 83%، بعد مشاركة أكثر من 40 ناقدا عبر الموقع، وقبل عرض الفيلم المقرر له يوم 22 نوفمبر الجاري في دور السينما.

وكشف التريلر الجديد عن التحول الكبير في حياة الأميرتين إلسا وآنا، خاصة أن أميرة الثلج إلسا يزداد سحرها قوة، وستواجه مخاطر الماضى ولكن بشكل جديد، ويعتبر الجزء الثاني من العمل هو استكمال لرحلة نجاح فيلم الرسوم المتحركة "Frozen" والذي تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، بينما وصلت تكلفته 150 مليون دولار، وطرح في 19 نوفمبر من عام 2013.

وكان قد حصد الجزء الأول Frozen من السلسلة وقت عرضه عددًا كبيرا من الجوائز الفنية من أهمها جائزة الأوسكار الأولى، حيث حصل على جائزة أفضل فيلم «أنيميشن» وجائزة «Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song»، كما فاز الفيلم بجائزة الجولدن جلوب أفضل فيلم رسوم متحركة، إضافة إلى جائزة «البافتا» و«African-American Film» و«American Cinema Editors» و«Annie Awards».