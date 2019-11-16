شكرا لقرائتكم خبر عن تزامناً مع بدء عرضه فى السينمات.. تقييمات مرتفعة لفيلم Ford v Ferrari والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فيلم الإثارة والأكشن المرتقب Ford v Ferrari، في حصد تقييمات إيجابية مرتفعة للفيلم بنسبة 91%، عبر موقع rotten tomatoes، قبل بدء عرضه قبل ساعات فى دور العرض السينمائي داخل أمريكا الشمالية.

ويسرد الفيلم قصة حياة دامون كارول شيلبي، السائق الأمريكي الأسطوري، الذى كان يعمل لحساب شركة فورد فى تلك الفترة لتصنيع سيارة تتغلب على فيراري فى سباق السيارات الشهير لومان عام 1966، ويشاركه على الجانب الآخر كين مايلز الذى يجسد شخصيته "بيل" وهو سائق بريطانى متمرد يقود سيارة فيراري ويسطر على السباق.

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فيلم Ford v Ferrari، من بطولة الثنائى الشهير كريستيان بيل ومارك ويلبيرج، ويشارك فى بطولته كل من كايتريونا بالفي، جون برنثال، جوش لوكاس، نوح جوبي، راي ماكينون، ج فيلد، تريسي ليتس، إيان هاردينج، والاس لانجهام، وايت ناش، الفيلم من إخراج جيمس مانجولد، وتأليف الثلاثى جيز بتروورث، جون هنري بتروورث، جيسون كيلر.