شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تكريم إسعاد يونس عن مجمل أعمالها بحضور نجوم الفن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت الإعلامية اسعاد يونس ، تقديرا لمشوارها الفنى الزاخر بالأعمال المميزة وآخرها برنامج "صاحبة السعادة" التى تقدمه حاليا على قناة دى إم سى . حضر الاحتفالية عدد من نجوم المجتمع والفنانين من ضمنهم الفنان عبدالله مشرف وسامح يسرى واحمد شاكر عبداللطيف والاعلامى جمال الشاعر .















يذكر أن الاعلامية اسعاد يونس تقدم حاليا برنامج "صاحبة السعادة" على قناة دى ام سى وتستضيف من خلاله عدد كبير من نجوم الفن وكانت آخر حلقاتها مع الفنانة ياسمين صبرى .

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