شكرا لقرائتكم خبر عن 5 رؤساء مهرجانات مسرحية يكشفون لليوم السابع تفاصيل دوراتهم المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف الخليج 365 تفاصيل جديدة لعدد من المهرجانات المسرحية المقبلة داخل مصر وخارجها من خلال رؤساء ومدراء تلك المهرجانات، وأول هذه المهرجانات هو مهرجان " مسرح بلا انتاج الدولي " الذي تستضيفه مدينة الإسكندرية بقاعة المؤتمرات الكبرى بمكتبة الإسكندرية وكشف رئيسه ومؤسسه الدكتور والمخرج جمال ياقوت أن الدورة العاشرة ستنعقد في الفترة بين 17 حتى 22 نوفمبر على مسارح مكتبة الإسكندرية وبيرم التونسي وقصر ثقافة الانفوشي بمدينة الإسكندرية، وهذه الدورة الاستثنائية التي تحمل اسم الفنان السكندري الراحل "طلعت زكريا "، ويشارك في تنظيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة د. أحمد عواض و مكتبة الإسكندرية التي يراسها د. مصطفى الفقي، والبيت الفني للمسرح الذي يرأسه الفنان إسماعيل مختار، ويشارك بالجهود التطوعية حوالي خمسين شاباً وفتاة من مدينة الإسكندرية.

وكشف ياقوت أن العرض الإيطالي "الوهم" من إخراج "فابيو أوميدو" سيكون هو عرض افتتاح المهرجان وعلى مدار ليالي المهرجان سوف يتم تقديم أربعة عروض من مصر وهي: "المهندس وامبراطور آشور" إخراج رفعت عبد العليم، و"المعصوم " إخراج أحمد عماد، و"الجميلة والوحش " إخراج مصطفى حسني، و"رغبة تحت شجر الدردار " إخراج كريم أدريانو، كما يتضمن المهرجان عروض "كسور موزونة" إخراج وسيم بورويص من ليبيا، وعرض "الأم والمرأة" إخراج هاكيو نغاوا من كوريا، وعرض "ثلاثة في واحد " إخراج إيهاب زاهده من فلسطين، وعرض "تطهير" إخراج محمد على سعيد من تونس، وعرض "الهروب" إخراج سيرين أشقر من فرنسا، وعرضي "ذات يوم " إخراج معتصم بن سيف الكلباني، و"العريش " إخراج يوسف البلوشي من سلطنة عمان، وعرض "أحلام اليعسوب " إخراج ميرسا دي راندي من سويسرا.



مهرجان مسرح بلا انتاج بالاسكندرية يكرم الراحل طلعت زكريا

كما يتضمن المهرجان مائدة مستديرة عن فلسفة المهرجان و مجموعة من الورش التدريبية لعدة مدربين وهم : الفنانة سيرين اشقر من فرنسا وتقدم ورشة عن فن الارتجال، الفنانة ميهائيلا ميهوت من الولايات المتحدة الأمريكية وتقدم ورشة عن فن التمثيل ، الفنان كريم عرفة من مصر ويقدم ورشة عن الغناء والاداء الصوتى.

ومن مصر نتوجه إلى المغرب لنكشف عن تفاصيل مهرجان مكناس للمسرح ( مكناس خشبة لمسارح العالم ) من خلال رئيسه الفنان المغربي الضعيف بوسلهام الذي قال: يشارك في الدورة الثانية 12 دولة من مختلف دول العالم بفرقها المسرحية ومن الدول المشاركة فرنسا ، بلجيكا ، ايطاليا ، اسبانيا ، ليتوانيا ،تونس ، مصر ، إيران ، الجزائر ، العراق ، السنغال ، مالي ، بالإضافة إلى المشاركة المسرحية المغربية، وتشارك مصر بالعرض المسرحي " يوم ان قتلوا الغناء" للمخرج تامر كرم.

وأكد رئيس المهرجان الفنان ضعيف بوسلهام أن المهرجان سيقام في الفترة من 28 نوفمبر وحتي 3 ديسمبر وهو من تنظيم فرقة مسرح الشامات بشراكة مع وزارة الثقافة والشباب والرياضة (قطاع الثقافة )، وجماعة مكناس ومجلس جهة فاس مكناس والمجلس الإقليمي والمعهد الفرنسي بمكناس .



المخرج المسرحي الضعيف بوسلهام رئيس مهرجان مكناس المسرحي

المهرجان يشمل الكثير من الفعاليات منها جائزة النقد لحسن المنيعي وتكريم فنانين من المغرب والعالم العربي وتنظيم ورش في المسرح وإصدارات ولقاءات مفتوحة للفرق المشاركة وسيكرم نجم مصري كبير من نجوم المسرح مثلما كرم في دورته الماضية الفنان الكبير محمد صبحي .

نعود مرة أخرى للإسكندرية لنكون على موعد مع مهرجان مسرحي جديد تنطلق دورته الأولي يوم 3 ديسمبر وهو مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة تحت إشراف أكاديمية الفنون المسرحية المصرية، ويشارك فيه طلاب المعاهد، والكليات المتخصصة في الفنون المسرحية، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

وقال الدكتور أشرف زكي مؤسس المهرجان وصاحب فكرته أن المهرجان يهدف إلى تشجيع التبادل الثقافي بين طلاب الشعوب العربية المختلفة، والحث على إقامة حوار إيجابي مثمر للحضارات، ومنح فرص غير محدودة لطلاب الأقسام المتخصصة لممارسة المسرح، وتوفير مناخ يشجعهم على تقديم عروضهم بالصورة التي تبرز إمكاناتهم الفنية.

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الدكتور-أشرف-زكى

ويقول الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون ومؤسس المهرجان أيضا : شباب المعاهد الفنية في الوطن العربي هم قادة الحركة المسرحية علي مدار السنوات المقبلة، لذلك أردنا أن يحدث تعارف بين هؤلاء الشباب، والمسرح الذي يتم تقديمه، فكان لابد من إقامة مهرجان يساعد علي الاحتكاك مع هؤلاء، والتعارف في سن مبكرة علي المدارس المسرحية المختلفة، وبالفعل هناك دول عربية بدأت في هذا الأمر، ومصر هي قبلة الفن للعالم العربي، والأم التي تحتضن جميع الفنون .

وعن أسباب اختيار مدينة الاسكندرية لإقامة المهرجان قال: اختيار الإسكندرية جاء بعد افتتاح الفرع الجديد للأكاديمية هناك، ويكون هذا المهرجان هو أول أنشطته، بجانب أن الإسكندرية هي مدينة السحر والجمال وعاصفة الثقافة، خاصة في الشتاء تتميز بالجو الرائع، لتنشيط الحركة السياحية والثقافية .

ومن الإسكندرية الي تونس حيث بدأت الاستعدادات لمهرجان أيام قرطاج المسرحية المهتم بالمسرح العربي والافريقي وقد وقع مديره الفنان حاتم دربال اتفاقية تعاون وشراكة بين مهرجان أيام قرطاج المسرحية في دورته الواحدة والعشرون، والجمعية التونسية لمدرسي التربية المسرحية، بمقر المهرجان بالعاصمة التونسية، وذلك في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين وزارة الشئون الثقافية، في ترسيخ مادة المسرح في الوسط المدرسي.



حاتم دربال ومازن الغرباوي

وتهدف الشراكة بين أيام قرطاج المسرحية والجمعية إلى زيادة اللقاءات بين أعضاء هذه جمعية وممثلي وسائل الإعلام من أجل تعزيز عملها وبرامجها وتخصيص يومًا دراسيًا وطنيًا يخصص للمسرح المدرسي وإبراز مساهمته وأساليب تدريسه بمشاركة اساتذة المسرح من جميع الولايات.

مصر تشارك في المهرجان بعرض " الطوق والاسورة " ويكرم خلاله المخرج المسرحي المصري الكبير سمير العصفوري وسيقيم مديره الفنان حاتم دربال مؤتمرا صحفيا لإعلان كافة تفاصيل الدورة الجديدة قريبا جدا .



الفنان حاتم قرطاج مدير مهرجان ايام قرطاج المسرحية

نعود من تونس لمدينة شرم الشيخ لنتعرف علي الجديد في مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح من خلال رئيسه المخرج مازن الغرباوي الذي قال : الدورة الخامسة من المهرجان ستكون مميزة عن الدورات السابقة وبدأنا الاستعدادات لها منذ فترة برغم ان انطلاق المهرجان سيكون في بداية شهر ابريل عام 2020 فحاليا شكلنا لجنة لاختيار العروض الدولية التي ستشارك في المهرجان من خبرات مسرحية وعناصر شبابية فاللجنة مكونة من الفنان طارق صبري الذي صدر قرارا ايضا بتوليه مهمة المدير التنفيذي للمهرجان والمخرجة والفنانة كريمة بدير والمخرج سامح مجاهد والدكتور ياسر علام و السينوغرافي محمود صبري .

لجنة مشاهدة العروض واختيارها بمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي