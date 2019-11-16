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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
وجه الفنان تامر حسني رسالة لصديقته الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد حفلها في موسم الرياض.
ونشر حسني صورة عبر خاصية الاستوري على حسابه بموقع إنستجرام لشيرين من حفلها بالرياض، وعلق عليها: "مبروك يا شيكو نجاحك الكبير في حفلة السعودية.. أحسنتي".
وأحيت شيرين مساء الخميس حفلها الطربي الساهر الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض، وتواصل إلى الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، ورافقها الفنانان راغب علامة ووليد توفيق.
تضم فعاليات موسم الرياض 2019 حفلات كبرى، يحييها أبرز نجوم الفن في الخليج والوطن العربي والعالم. وكان رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ وعد بأن يكون هذا الموسم الأضخم والأكبر في المنطقة، وهو ما أكده الإقبال الكبير على الفعاليات، ونفاد معظم تذاكر أنشطتها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حفلها بالرياض.. تامر حسني يشيد بشيرين: "مبروك يا شيكو.. أحسنتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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