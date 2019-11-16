هنا الزاهد في دبي وهاجر أحمد على البحر.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت جاكيت جينز، وذلك أثناء تواجدها في دبي.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جاكيت" من الفرو الأزرق، وزينته بالمجوهرات، وعلقت: " ربما تقودك صدفه لم تبالي بها إلي واقع لم تكن تحلم به".

سارة نخلة

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "صباح الفل و الرزق والصحة والبركة علينا كلنا يارب يوم عظيم أبيض شبه قلوبكم حبايبي وأصدقائي ومتابعيني أنا بعشق يوم الجمعة".

هايدي موسى

نشرت المطربة هايدي موسى صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أحمر، وعلقت: "سنة جديدة من عمري أعانقها اليوم ‏ كبرت عاماً وتجددت أمنياتي لعامٍ آخر اللهم أجعلها سنة خير و حقق لي يارب كل ما أتمنى".

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جيهان خليل

نشرت الفنانة المغربية جيهان خليل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود طويل،

مي حلمي

نشرت المذيعة مي حلمي صورة، عبر حسابها الرسم بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كاجوال سوداء، خلال رحلتها لدبي.

نجلاء بدر

نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس شفافة، وحلق كبير.

هاجر أحمد

نشرت الفنانة هاجر أحمد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس صيفية من أمام البحر، وعلقت: "كن السبب في أن شخصًا ما يؤمن بصلاح الناس".

لقاء الخميسي

شاركت الفنانة لقاء الخميسي جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بفستان أسود قصير، وممسكة في يدها بسيجارة.

نيهال نبيل

نشرت المطربة نهال نبيل صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس كلاسيكية، خلال رحلتها لإحدى الدول الأوروبية.