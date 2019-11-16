ابنة هيفاء وهبي تعلن وفاة جدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت زينب نصر فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي، نعيًا عبر خاصية "الأستوري"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، تنعى خلاله جدها من والدها، وهو زوج عمة الفنانة هيفاء وهبي.

وكتبت زينب على إحدى الصور: "فقدت اليوم جدي، فقدت اليوم قدوتي، فقدت أعز الناس على قلبي، فقدت الشخص اللي كبرت وربيت على أيده، فقدتك يا أبا الكل".

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ونشرت زينب صورة تجمع ابنتيها بجدها، وعلقت: "رح تضل بقلبي للأبد".

يذكر أن هيفاء وهبي تزوجت من رجل الأعمال اللبناني نصر فياض في بداية التسعينيات، وهو ابن عمتها، ثم انفصلت عنه 1998.