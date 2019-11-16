لازم نسمع كلام الرجالة ونرفع الراية البيضاء… شيرين تثير الجدل في حفلها بالرياض- فيديو

“طالما لا نستطيع الاستغناء عن الرجل في حياتنا، يبقى نسمع كلامه أحسن، ولا أنتم شايفين إيه؟ ليه تدوخوهم وتطلعوا عينيهم… خلاص رفعنا الراية البيضا”.

أطلقت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب هذه “المزحة” بـ”عفويتها” المعتادة مخاطبةً النساء، عقب انتهائها من أداء أغنية “الراية البيضا” في حفلتها بالرياض مساء أمس. لكن هذه المزحة لم تمر مرور الكرام وأثارت جدلاً كبيراً.

وتأتي دعوة شيرين إلى “الطاعة العمياء الرجل”. هذه الدعوة لم تعجب الكثير من المهتمات بقضايا النساء، فأطلقن وسم #اخرسي_شيرين، وناشدنها الاكتفاء بأغانيها والابتعاد عن “نصح النساء” على اعتبار أنها ليست أهلاً لذلك، على حد قولهن.

ورأت أخريات أن كلام شيرين “يقلل من شأن المرأة ويزيد تعالي الرجال عليها”، وأن الحياة في المطلق، خاصةً الزوجية والعاطفية، تتطلب شراكةً وتفاهماً في كل الأمور وليس “السمع والطاعة”.

على الجانب الآخر، ظهر فريق من المدافعين والمدافعات عن شيرين، بعضه عن شخصها و”عفويتها” و”حقها في حرية التعبير عن آرائها”، والبعض الآخر عن نصيحتها التي عدّها “صادقة وعقلانية”.

وهنالك مستخدمون دافعوا عن شيرين من منطلق أن المرأة “مهما قويت ونجحت في حياتها، فإنها لا تشعر بالأمان إلا في كنف أب أو أخ أو زوج يحميها”.

وثمة نساء أيدن هذا القول وشبهن المرأة بـ”نبات لا يكبر إلا بعناية الماء الذي يتمثل أولاً في والدها الذي يرعاها وينفق عليها حتى تكبر، وثانياً في زوجها”.

واعتبرت قلة أن التي ترفض قول شيرين هي “بلا أصل أو سند”.