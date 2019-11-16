غدا.. حكيم يطرح سيبونا في حالنا علي اليوتيوب

يستعد النجم حكيم من طرح أغنية جديد تحمل عنوان "سيبونا في حالنا"، وذلك غدا السبت علي موقع الفيديوهات الشهير اليويتوب.

ونشر "حكيم" عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الانستجرام صورة افيش الاغنية وعلق قائلا:"

انتظروا أغنيةغدا علي اليوتيوب.

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أغنية "سيبونا في حالنا" من كلمات الشاعر عصام حجاج، وألحان تامر حجاج، وتوزيع موسيقي من إسلام شيبسي

وميدو مزيكا، وهي من ألبومه الجديد الذي تحمل نفس الاسم ومن المقرر طرح الالبوم كاملا مع بداية العام المقبل.

ويشار الي ان اخر اعمال حكيم أغنية "الجيش المصري" من كلمات الشاعر محمد سلام و ألحان محمود صلاح ومحمد عبدالمنعم وتوزيع موسيقي خالد نبيل.