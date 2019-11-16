رنا محمود: سعيدة بالتمثيل مع أحمد عز في " ولاد رزق٢"

أعربت الفنانة الشابة رنا محمود عن سعادته بتجربتها السينمائية الاولي مع النجم أحمد عز في فيلم " ولاد رزق ٢" للمخرج طارق العريان. وقالت أنها كانت بمثابة انطلاقة قوية لها في عالم التمثيل ومشوارها الفني من خلال دورها التي ظهرت به في العمل. ومشوارها الفني من خلال دورها التي ظهرت به في العمل. Advertisements وأضافت: هناك تحديات كثيرة واجهتني فيه من خلال دور "صفية" مديرة أعمال باسم سمرة "عباس الجن" والتي كانت تستقبل أحمد عز وعمرو يوسف احمد الفيشاوي في المشاهد التي جمعتهم في قصر المسعود. والتي كانت تستقبل أحمد عز وعمرو يوسف احمد الفيشاوي في المشاهد التي جمعتهم في قصر المسعود. "ولاد رزق" بطولة كلا من: أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، واحمد داود، وباسم سمرة، وخالد الصاوي، واخروان ومن تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

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