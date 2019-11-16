خاص الفن-نانسي نصرالله:الفنان معني بما يحصل حوله..والثورة سلمية

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الفنانة اللبنانية ​نانسي نصرالله​ عن الثورة التي نعيشها حاليا وهي التي تشارك فيها باستمرار وقالت في حديث خاص مع الفن :"اولا الفنان قبل ان يكون فنان هو انسان وعليه ان يكون معني بما يحصل من حوله ولا يستطيع ان يعزل نفسه عن المجتمع الذي يعيش فيه. يمكن له ان يكون غير مسيس ولكن لا يمكن ان يكون غير وطني. من هذا المنطلق انا مؤمنة ان العدالة الاجتماعية يجب ان تتحقق للجميع. وبعد العدالة أفكر بالامور الاصلاحية على المستوى السياسي من حيث النظام والقوانين . لكن الحد الادنى ان تتغير معيشة الإنسان بلبنان لذلك انا من اكثر المشجعات للثورة ومن اول الناس التي نزلت للمشاركة ولازلت اشارك".

وتتابع :"نحن ثورة سلمية معيشية ليست ضد أشخاص بل نظام . الثورة لا تقصد شخص واحد لذلك لا يمكن ان تكون الا سلمية . نطالب بأدنى حقوقنا ولبنان ما قبل ١٧ تشرين الأول غير ما بعده".