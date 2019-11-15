تراند اليوم : حتي لايصاب بالإكتئاب.. راغب علامة يستعين بهذة الأغنية -فيديو

أحيا الفنان راغب علامة، مساء أمس الخميس، حفلاً غنائيًا ضمن فعاليات موسم الرياض، التي انطلقت منذ يوم 11 أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى 15 ديسمبر المقبل‎.

وخلال الحفل، كشف علامة، عن الأغنية التي تُشعره بالسعادة مهما بلغت شدة حزنه، حيث قال إنه حينما يغني أغنية “نسيني الدنيا” التي طرحها قبل سنوات، يشعر بأن حاله يتبدل بعد أن تمنحه طاقة إيجابية وسعادة وفرح الحب، على حد وصفه، معلقًا: “في أحلى من الحب!، ما في شي بلا حب في الدنيا ممكن يكون حلو، ثقوا بي”.

يشار إلى أن عدد كبير من فنانين الوطن العربي من بينهم الفنان محمد رمضان، يشاركون في فعاليات موسم الرياض، التي انطلقت منذ يوم 11 أكتوبر الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى 15 ديسمبر المقبل‎.

يعد “موسم الرياض” ضمن المواسم الترفيهية التي أطلقتها المملكة السعودية مؤخرا، وتهدف لتعزيز ‏السياحة ‏بالبلاد وإطلاق الفعاليات المتنوعة من حيث المضمون والمحتوى، حيث بدأ الموسم في 11 أكتوبر ‏الجاري ‏ومن المقرر أن يستمر حتى 15 ديسمبر المقبل‎.

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ويقام الموسم الترفيهي الذي يتوقع القائمون عليه استقطابه لـ20 مليون زائرا منهم 4 ملايين من سكان ‏مدينة ‏الرياض‎.

ومن ضمن فعاليات الموسم العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، أبرزها “ليالي المحروسة” وهي عبارة ‏عن ‏مجموعة حفلات غنائية لتقديم الفن المصري الأصيل مستوحاة من أجواء مصر وشوارعها، تقدم فيها ‏أغاني أم ‏كلثوم، ومحمد عبدالوهاب بمشاركة عبدالباسط حمودة، ومحمود الليثي، ومصطفى حجاج في منطقة ‏الرياض ‏بوليفارد، خلال الفترة من 17 أكتوبر إلى منتصف ديسمبر‎.

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ومن الحفلات التي سيشهدها الموسم، “ليلة السندباد” للمطرب راشد الماجد، و”ليلة ياسر بوعلي”، ‏وليلة ‏‏”الأغنية الخليجية” مع رابح صقر، وليلة “البرنس” للمطرب ماجد المهندس، وليلة الموسيقار ممدوح ‏سيف‏‎.

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أما الليلة التي يطلق عليها ليلة “عبدالرحمن بن مساعد”، يشارك فيها عدد من أكبر مطربي وفناني العرب، ‏هم ‏محمد عبده وأصالة وحسين الجسمي، بالإضافة إلى المطرب عبادي الجوهري‎.