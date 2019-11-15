فن ومشاهير

تراند اليوم : أكيد بتهزر .. شبيهة ريهام عبد الغفور تثير الجدل علي السوشيال ميديا -صورة

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شاركت الفنانة ريهام عبد الغفور جمهورها بصورة لفتاة من إعلان ما، تشبهها كثيرا.

كتبت ريهام تعقيبا على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على Instagram: “دي مش أنا دي واحدة شبهي بس غالبة شبهي أكتر مني”.

تلقت ريهام تعليقات كثيرة من متابعيها ومنهم صديقتها الفنانة بسمة التي صدمت بسبب هذه الصورة وتوقعت أن ريهام تمازحهم.

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يذكر أن ريهام عبد الغفور، شاركت في موسم رمضان 2019، من خلال بطولة مسلسل “زي الشمس” مع دينا ‏الشربيني، وأحمد داود، ‏وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر السعيد‎.‎

مسلسل “زي الشمس” من ‏تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز‎

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