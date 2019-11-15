تراند اليوم : ذوقك وحش في الجزم .. أحمد فهمي يسخر من حذاء أحمد السعدني – صورة

تعليقات الفنان أحمد فهمي الساخرة لا تتوقف، فهو يعلق على أي صورة جديدة ينشرها أصدقاءه.

هذه المرة نشر الفنان أحمد السعدني صورة له وهو معلق في حبل وكأنه يطير، وكتب تعقيبا عليها: “تقدر تطير من غير جناحات بواير مثلا”.

لم يلفت انتباه فهمي أي شيء في الصورة سوى الحذاء الذي يرتديه السعدني، ليكتب له ساخرا: “الجزمة دى كنت ناسيها عندى فى العربية .. هو أنت جايب جزمتين وحشين زى بعض؟”.

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على جانب آخر، يعرض لأحمد السعدني مسلسل “شبر ميه” عبر قناة dmc ويحقق نجاحا ملحوظا.

مسلسل “شبر ميه” بطولة أحمد السعدني، ونجلاء بدر، ومحمد علي رزق، ومراد ‏مكرم، ومحمد جمعة، ورجاء الجداوي، ونهى عابدين، وندى موسى، وحنان سليمان، وأمجد الحجار، وإسماعيل شرف، تأيف شريف بدر الدين، ‏إخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة سينرجي.‏