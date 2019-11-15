شريهان انتهت من تصوير عرض فنّي والمخرج يكشف ما حصل في الكواليس

أكد المخرج هادي الباجوري أن الفنانة شريهان انتهت من تصوير عرض من إخراجه، يحمل اسم مصممة الأزياء العالمية "كوكو شانيل"، وأشار إلى إن شريهان قدمت أداءً استعراضياً يفوق بكثير ما كانت تقدمه قبل اعتزالها الفن.

وأشار الباجوري خلال لقاء له مع برنامج "عرب وود" على قناة روتانا، إلى أن هناك مسرحية جديدة ستقدمها النجمة شريهان قريبا، وقال إن النجمة شريهان في كامل مستواها وربما أفضل من الماضي.

وأكد أن العرض المقرر الكشف عن تفاصيله كاملة قريبا يعد أول استعراض مصري يماثل أو يفوق العروض العالمية على مسرح برودواي.

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يذكر ان تعاقد شريهان مع شركة العدل جروب جاء بعد غياب 15 عاما عن الوسط الفني لأسباب صحية، وكان من المقرر أن تقدم شريهان 13 مسرحية استعراضية مصورة عن شخصيات نسائية أثرت في التاريخ من بينهن الممثلة والمغنية الأمريكية مارلين مونرو، ومصممة الأزياء الفرنسية كوكو شانيل، ورابعة العدوية وحتشبسوت وأنديرا غاندي، وتم التعاقد على عرضها حصريا على شبكة قنوات DMC المصرية، وكان من المقرر البدء في اذاعتها ضمن سهرات موسم دراما رمضان 2018، ولكن لم يتم تسويقها حتى الآن.

وكشف الكاتب مدحت العدل مؤخرا عن تغييرات طرأت على مشروع عودة الفنانة شريهان إلي عالم الفن، مؤكدا أن المشروع تقرر اختصاره إلى أربعة عروض مسرحية كحد أقصى، وأن مسرحية واحدة تم تصويرها بالفعل عن أيقونة الموضة كوكو شانيل، واكتملت التحضيرات لتصوير مسرحية أخرى عن مارلين مونرو، ووعد بأن المسرحيات التي سيتم تصويرها لن تقل فنيا عن مثيلاتها في أمريكا.