حنان الخضر في قائمة أجمل وجه في العالم رغم انسحابها من عالم المشاهير

اختيرت الفنانة المغربية حنان لخضر، للعام الرابع على التوالي ضمن قائمة 100 أفضل وجه، التي يصدرها موقع الأمريكي tccandler

وأعلن الموقع المذكور، وجود اسم حنان لخضر في قائمته، للسنة الرابعة على التوالي، بعدما حصدت في السنة الأولى المركز الخامس عالمياً، والمركز 43 في السنة التالية.

ومن بين الوجوه العربية، الموجودة في القائمة نفسها، الفنانة المصرية ياسمين صبري، ومقدمة البرامج الفلسطينية "لينا قيشاوي"، التي اختيرت للمرة الثانية في هذه المسابقة.

وشملت القائمة ذاتها أسماء نجوم أوربيين، وأتراك، ومن بوليوود، أمثال النجمة الهندية "ديبيكا بادكون"، والنجمة البريطانية "صوفي تيرنر"، والنجمة الكورية " بارك جيهيو"، والممثلة الأسترالية "مارغوت روبي"، وغيرهن الكثير.

وتضم القائمة نفسها أسماء مشاهير ذكور، وتعتمد في تصنيفاتها النهائية، على تصويت الجمهور..

غياب طال

وغابت حنان لخضر عن الميدان الفني من مدة طويلة، ولم تخرج بأي توضيح لتبرر غيابها، وهل ابتعادها عن الأضواء أمر مؤقت أم قرار نهائي .

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لكنها ظهرت من جديد قبل أربعة أشهر، إذ قام أحدهم بتصويرها دون علمها خلال حضورها لعرس مغربي.

ظهور حنان الخضر أعطى وقتها أملاً جديداً لمحبيها، الذين كان اختفاء فنانتهم المفضلة بمثابة صدمة كبيرة لهم، خاصة وأنها لم تخرج بأي تصريح لتعلن عن خبر اعتزالها أو ابتعادها لفترة عن الساحة الفنية.

يذكر أن حنان الخضر أغلقت عام 2018 جميع حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل مفاجئ، واختفت عن وسائل الإعلام وحضور المناسبات، ما جعل البعض يتحدث عن زواجها من ملياردير لا يرغب في استمرارها في مجال الفن والشهرة .