كيفانش تاتليتوغ يهدي زوجته سيارة بمناسبة عيد ميلادها

بمناسبة عيد ميلادها، أهدى الممثل التركي كيفانش تاتليتوغ زوجته باشاك ديزار سيارة لاند روفر بقيمة 900 ألف ليرة.
وتسير الأمور بين الزوجين على ما يرام، إذ أن علاقتهما تشهد انسجاماً لم يعطر صفوه أي خلاف منذ زواجهما، رغم فشلهما في الإنجاب رغم مرور ثلاث سنوات ونصف على زواجهما.
ويؤكد الزوجان باستمرار أنّهما غير مستعجلين على الإنجاب، رغم تأكيد تقارير صحفية أنّهما يخضعان للعلاج، وأن باشاك كانت حاملاً وأجهضت جنينها، الأمر الذي أغضب كيفانش ونفى الخبر.
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