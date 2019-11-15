ممثلة تركية تتزوّج رجلاً يكبرها بنصف قرن ولن تصدقوا ما حصل معها

بعد زواج لم يستمر شهرين، تقدّمت الممثلة التركية ملتم ميرال اوغلو بدعوى طلاق من زوجها الأميركي الذي يكبرها بـ48 عاماً.

وكان الممثلة قد أعلنت زواجها من رجل أمريكي يبلغ 80 سنة، وذكرت تقارير صحفية أنها بدأت بعملية علاج أطفال الأنابيب.

وبعد اتهام الصحافة التركية لها بأنّها تزوّجت طمعاً بالمال، أكّدت أن العمر لا يشكل مشكلة بالنسبة لها ولزوجها، مشيرةً إلى أنّ قلبه من الداخل لا يزال شابًا نافيةً الاتهامات التي تحدّثت عن طمعها بثروته.

وقالت في تصريحات لها " فارق العمر ليس بمشكلة، فهو قلبه شاب جدا. ولا تهمني ثروته أو الجنسية الأمريكية.

نحن حبنا حب من النظرة الأولى، وتقديمه لعرض الزواج كان رومانسياً جداً، أي امرأة مكاني كانت ستقبله".

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وتابعت "هذا اختياري وأنا سعيدة، أنتظر احترامكم".

وكانت قد تحدّثت لمقربين منها بأنّه وعدها بأن تكون ممثلة في هوليوود التي سافرت إليها بعد أن انقطع عنها المنتجون في تركيا.

وكانت صديقات ملتم قد أكّدن أنها تعاني من مشاكل نفسية ولا تستطيع اتخاذ قرارات سليمة، وطلبوا من جمهورها المساعدة لإنقاذها.

ولم يعرف أسباب طلب الممثلة الطلاق من زوجها.