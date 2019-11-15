فن ومشاهير

تامر عاشور يفسخ خطوبته من ملكة جمال مصر بعد شهرين فقط

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farah.hassan 0 تبليغ

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أعلن المطرب تامر عاشور انفصاله عن خطيبته دارين حلمي ممثلة مصر بمسابقة ملكه جمال الكون للسياحة والثقافة.


 وكتب عاشور عبر حسابه على موقع تويتر قائلا : الحمدلله رب العالمين على كل شيء تمت فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها كل التوفيق.

 

 

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وقامت دارين بحذف كل صورها مع تامر من حسابها الشخصي على موقع إنستقرام

كانت علاقة حب جمعت النجم تامر عاشور مع دارين حلمي ملكة جمال الكون للسياحة لعام 2019، وقرر الثنائي الخطوبة في حفل عائلي اقتصر على الأهل فقط في الأيام الأولى من شهر سبتمبر الماضي.

 

 تامر عاشور تصدر التريند المحلي لموقع تويتر في مصر عقب إعلان خطوبته بصورة مفاجئة على مرشحة مصر لمسابقة ملكة جمال الكون 2019 دارين حلمي، معلنا وقوعه في غرامها، عقب نشر منتجته الجديدة سارة الطباخ نبأ الخطوبة، وبعدها بدقائق أعلنت دارين الخبر بنفسها، وكان من المقرر أن يعلن الثنائي عن تفاصيل زواجهما المحدد له قبل نهاية العام الجاري بحضور عدد كبير من الفنانين.

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