سلمى رشيد: لهذه الاسباب نشرت صورة الميكروفون المرصع بالماس



في أول نشاط لها بعد انجابها طفلها الاول يانييس، سافرت المطربة سلمى رشيد الى القاهرة تمهيدا لإصدار أغنيتها الأولى باللهجة المصرية.



وأكدت سلمى أنها ستنتج كل أغنياتها بنفسها، وقالت إنها حققت 150 مليون مشاهدة بالكليب الأول لتصبح أول فنانة عربية تتجاوز حاجز ال 100 مليون مشاهدة بعمل واحد فقط.

وأضافت خلال مشاركتها للمرة الأولى في برنامج "معكم منى الشاذلي" أن أول فيديو كليب لها حقق أكثر من 150 مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات الأشهر "يوتيوب"، لتصبح أول فنانة عربية تكسر حاجز المائة مليون مشاهدة لأحد أغانيها، متابعةً أن أول أغنية حفظتها منذ صغرها كانت لأم كلثوم "إنت عمري".

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تابعت الفنانة المغربية أنها كانت تشارك في الأنشطة المدرسية لتنمية مواهبها وكسر حاجز الخوف من الجماهير، مشيرةً إلى أنها بعد ذلك شاركت في برنامج مسابقات شهير ليبزغ نجمها في هذا البرنامج المخصص لاكتشاف المواهب.

وكشفت سلمى سر الضجة المثارة بعد نشر صورتها وهي تحمل ميكرفون مرصع بالألماس، مؤكدة أنها نشرت الصورة لتظهر للجمهور هدية زوجها وكيف يختار لها "هدايا فنية" وأشارت إلى أن الميكرفون من الذهب ومرصع بالألماس وتمت كتابة اسمها عليه، ويتم حفظه داخل الصندوق الخاص بمعداتها التقنية للغناء بعيدا عن مجوهراتها.

وبررت الضجة حول الصورة بأن الجمهور لم يتعود منها التباهي بمقتنياتها، ولكنها شاركت الصورة لأنها ستظهر بالميكرفون في حفلاتها الفنية.



وكشفت سلمى عن مفاجأة تخص دراستها مؤكدة أنها بدأت بدراسة الاقتصاد ثم تحولت لدراسة الإعلام ولكنها الآن مستمرة بدراسة الهندسة المعمارية الداخلية، واعترفت بأنها تواجه تحدى استكمال دراستها وسط انشغالها برعاية طفلها الأول يانيس، ومواصلة مشروعاتها الفنية.