فيلم جديد لشيرين عبد الوهاب هذه تفاصيله

كشف المنتج وليد منصور عن التفاصيل الأولى للفيلم المنتظر للمطربة شيرين عبد الوهاب، مؤكدا أنها ستقدم دور فتاة بسيطة من الإسكندرية تحقق حلمها في الصعود إلى الشهرة.



ونفى منصور أن يكون العمل مقتبسا عن رائعة ديزني الشهيرة "الجميلة والوحش"، وكلنه أكد أن إنتاج وإخراج الفيلم سيتم بنفس المستوى، كما نفى ما تردد عن تدخل زوجها حسام حبيب في قراراتها الفنية.

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وليد منصور أشار في تصريحات هي الأولى من نوعها لبرنامج ArabWood، إلى أن تقديم شيرين للفيلم جاء بالصدفة، أثناء اجتماع عقد مؤخرا لمناقشة جدول حفلاتها الفنية، وأبدت فيه رغبتها في العودة إلى الشاشة الكبيرة بعد غياب دام 16 عاما، وقدم لها منصور سيناريو الفيلم، ووافقت على الفكرة بعد 48 ساعة فقط.

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أضاف أن الفيلم من فكرته وسيناريو وحوار الشاعر أمير طعيمة، ويتم العمل عليه منذ 10 شهور كاملة وقال: الفيلم موسيقي استعراضي وهو من النوعية التي لا تنتج الا مرة واحدة كل 20 عاما، ويرصد قصة صعود نجمة من عالم البسطاء.

نفى وليد ما تردد عن تدخل حسام حبيب في كل ما يخص مشروعات زوجته شيرين عبد الوهاب، مؤكدا ان حسام يتبرع برأيه عندما تلجأ إليه شيرين لطلب المشورة كزوج، وقال: حسام شعر مؤخرا إنه غاب طوال العام الماضي عن جمهوره وبدا التركيز في إصدار أغنية منفردة قريبا مع تصويرها، وبنفس الوقت بدأ التحضير لإصدار ألبومه الجديد.

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وأكد منصور أنه يواجه مسؤولية كبيره كونه سوف يعيد شيرين مرة أخرى إلى السينما بعد 16 عاما من الغياب منذ مشاركتها في بطولة فيلم "ميدو مشاكل" مع أحمد حلمي، مؤكدا أن شيرين تمتلك الصفات التي تجعلها أقرب شخص لمكانة أم كلثوم.

