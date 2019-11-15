بريانكا شوبرا تشتري منزل جديد بقيمة 20 مليون دولار

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أفادت التقارير أن بريانكا شوبرا وزوجها الأمريكي نيك جوناس قد أنفقا 20 مليون دولار، على شراء عقار تبلغ مساحته 20 ألف قدم مربع في حي إنسينو في لوس أنجلوس.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن نيك وزوجته بريانكا شوبرا قاما بتسديد 20 مليون دولار مقابل عقار مساحته 20 ألف قدم مربع. وفي الوقت نفسه، أنفق جو جوناس وزوجته صوفي تيرنر 14.1 مليون دولار لمنزل مساحته 15000 قدم مربع على بعد ثلاثة أميال فقط.

وفقًا للتقرير، يضم منزل بريانكا ونيك الحديث سبع غرف نوم و11 حمامًا وسقوف عالية ومساحة واسعة في الهواء الطلق. وعلى الرغم من أن منزل جو جوناس وزوجته صوفي أصغر، لكنه يحتوي 10 غرف نوم و14 حمامًا. في أغسطس، قالت تقارير إن نيك كان يبحث عن منزل جديدمع بريانكا.

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تحدثت بريانكا عن رغبتها في الحصول على منزل جديد في مقابلة لشهر سبتمبر مع Vogue. قالت لاحقًا: “شراء منزل وإنجاب طفل من ضمن الأشياء المدرجة في قائمة اهتماماتي “، مضيفةً “بالنسبة لي، المنزل في أي مكان سيجعلني سعيدة، طالما لدي الناس الذين أحبهم من حولي”.

عندما تحدثت عن خططها المستقبلية مع نيك، قالت بريانكا، “خلال 10 سنوات، بالتأكيد أريد أن أنجب أطفالًا. أي أنه سيحدث خلال السنوات العشر القادمة، نأمل في وقت سابق من ذلك. أنا مغرمة جدًا بالأطفال وأريد أن أكون قادرة على القيام بذلك. “

قامت بريانكا بالعودة إلى سينما بوليوود مع فيلم Sky Is Pink، شاركت في بطولة فرحان أختر. وستظهر أيضًا في فيلم روبرت رودريجيز القادم “نحن يمكن أن نكون أبطال”.