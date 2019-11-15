ريهانا تنفق ما يقرب من 2 مليون دولار كل عام على هذا الأمر

رنا صلاح الدين - القاهرة - الخليج 365

بسبب جميع مشاريعها التجارية، أصبحت نجمة الغناء الأمريكية ريهانا واحدة من أغنى الموسيقيات في جيلها. والأكثر من ذلك، أن المغنية ليس لديها مشكلة في الاستمتاع بثروتها، حيث من المعروف أنها تواصل الإنفاق الباهظ.

بينما تقوم ريهانا بتحويل قدر كبير من أموالها إلى المساعي الخيرية، مثل مؤسستها Believe Foundation، والعديد من المؤسسات الخيرية الأخرى، إلا أنها لا لا تجد غضاضة في تبذير مبالغ هائلة من المال في ليالي ممتعة مع الأصدقاء.

في الواقع، هي معروفة بإنفاقها في نوادي التعري، وفي إحدى المرات، قيل إنها أنفقت 8000 دولار في نادي التعري في ميامي.

في ليلة مجنونة أخرى، قامت المطربة الجميلة ريهانا وصديقها، مغني الراب دريك، باتفاق مبلغًا قدره 17، 000 دولار في نادي هيوستن للتعري.

كما تزعم تقارير أخرى أن الاثنين أنفقا ما يقرب من 97000 دولار خلال تلك الليلة بالذات، وسهرا في النادي حتى الساعات الأولى من الصباح.

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ريهانا تحب التسوق والإجازات

بالإضافة إلى الليالي الصاخبة في تلك النوادي، تقضي ريهانا أوقاتها بطريقة فاخرة، يقال إنها تنفق 38000 دولار أسبوعيًا على نظام تجميلها الباهظ، بما في ذلك كل شيء من مانيكير الأظافر إلى العلاجات الجلدية ومواعيد السونا.

لديها أيضًا موظفون جاهزون لتلبية احتياجاتها، بما في ذلك رئيس الطهاة المسؤول عن تنسيق وجبات الطعام الصحية للنجمة.

ريهانا لديها أيضا ولع لقضاء العطلات الفاخرة وخاصة وهي تستمتع بالسفر باليخوت. تقدم اليخوت للمشاهير الذين يرغبون في الحفلات خاصة وأيضًا يوفرون جميع وسائل الراحة التي قد يطلبها نجم كبير. من المعروف أنها تنفق مئات الآلاف أسبوعيًا على متن يخت بصحبة صديقاتها في بعض الأحيان.

لذلك تتمتع يهانا بالتأكيد بأروع الأشياء في الحياة ولا تخجل من التباهي بثروتها. مع صعوبة عملها وكل استثماراتها في الأعمال التجارية، فمن المرجح أن تستمر في الاستمتاع بأموالها لسنوات قادمة.