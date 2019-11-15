تشارليز ثيرون تخطف الانظار في حفل«Glamour Women Of The Year»

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

شاركت النجمة والممثلة الأمريكية تشارليز ثيرون، في حفل جوائز Glamour Women Of The Year، الذي يكرم البارزات من نساء هوليوود كل عام على ما قدمنه من إنجازات على مدار العام.

ومن جانبها نقلت جريدة الديلي ميل، البريطانية لقطات من ظهور تشارليز ثيرون بالحفل وقد ظهرت بإطلالة بيضاء مميزة، جذبت لها أنظار الحاضرين.

ويأتي ذلك بعد أن احتفلت النجمة العالمية بالعرض الخاص لفيلمهن الجديد Bombshell، في احتفالية خاصة حضرها مجموعة من النقاد والإعلاميين بمدينة نيويورك.

وقالت جريدة الديلي ميل البريطانية أن الحفل أقيم بحضور مخرج وكاتب الفيلم، وتغيب عنه النجمة نيكول كيدمان والنجمة مارجو روبي.

ويعد فيلم Bombshell واحدا من أكثر الأفلام المرتقبة خلال عام 2019 الجاري، وتدور أحداثه حول الفضيحة الجنسية التي وقعت بأستديوهات مؤسسة فوكس الأمريكية الإخبارية عام 2016.

Advertisements

واستوحت أحداث الفيلم من رواية تحمل العنوان نفسه نشرت للروائي الأمريكي “روجر آليس”، وتنتج الفيلم شركة الإنتاج السينمائي Lionsgate.

وقالت جريدة الديلي ميل أن الفيلم سبق وأن أقيمت له مجموعة من العروض الخاصة في العاصمة الإنجليزية لندن، وقاعة Pacific Design Center بمنطقة غرب هوليوود التي احتضنت العرض الخاص بحضور نيكول كيدمان ومارجو روبي وتشارليز ثيرون، وشمل ندوة حوارية مع نجمات الفيلم للرد على أسئلة ضيوف العرض من الخبراء.

وتجسد النجمة تشارليز ثيرون في الفيلم شخصية باسم “ميجن كيلي”، كما تجسد نيكول كيدمان شخصية باسسم “جريتشن كارلسون”، وتجسد النجمة مارجو روبي شخصية باسم “كايلا بوسبيسلي”.

ويشارك في بطولة الفيلم جون ليثجو الذي جسد شخصية باسم “روجر إيليس”، والنجم “كيت مكينون”، وكوني بريتون التي تجسد شخصية باسم “بيث إيليس”، ومارك دوبلاس الذي يجسد شخصية باسم “دوجلاس برنت”، وروب ديلاني ومالكوم مكدويل الذي يجسد شخصية باسم “روبيرت موردوك”.

واختير لمهمة إخراج الفيلم المخرج جاي روتش، ومن المقرر طرحه للعرض للجمهور بداية من يوم 20 من شهر ديسمبر نهاية عام 2019 الجاري.