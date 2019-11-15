أحلام تغرّد: “أنا ما أستغني” وترفع منسوب التشويق

متابعة بتجــــــــــرد: تحضر النجمة الإماراتية أحلام العديد من المفاجآت لجمهورها، حيث تنشغل بالعمل على أكثر من مشروع فني جديد.

وكانت أحلام قد ألمحت مؤخرًا إلى أنها تستعد لطرح أغنية جديدة، لتكون بذلك أوّل أغنية تصدرها من ألبومها المنتظر.

ونشرت أحلام في الساعات الماضية صورة جديدة لها وأرفقتها عبر حسابها على موقع “تويتر” بعبارة “أنا ما أستغني” مع كلمة “قريبًا”، وهو ما رفع من منسوب التشويق لدى جمهورها، حيث أن الأغنية وعلى ما يبدو ستحمل هذا الاسم.

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وكانت أحلام قد كشفت في أحدث تصريحات لها، أن الألبوم المنتظر سيتضمن العديد من المفاجآت الفنية، حيث انتهت من تسجيل مجموعة كبيرة من الأغاني باللهجة الخليجية، فضلًا عن أغنيات باللهجات اللبنانية، المصرية والمغربية.

تجدر الإشارة إلى أن أحلام انتهت من تصوير ثلاث أغنيات من الألبوم على طريقة الفيديو كليب، على أن تبصر هذه الأعمال في فترات متلاحقة بعد طرح الألبوم في الأسواق.

على صعيد آخر، تشارك النجمة أحلام في الموسم الخامس من برنامج “ذا فويس” إلى جانب زملائها الحكام سميرة سعيد، راغب علامة ومحمد حماقي.