متابعة بتجــــــــــــرد: “أرغيلة” هو الإسم الّذي رسخ في ذهن الجمهور العربي إستناداً لشخصية إبن الثنائي أيمن زيدان ونورمان أسعد في المسلسل السوري “يوميات جميل وهناء” رغم مرور 20 عاماً على عرضه. وفي الساعات الماضية، تداول روّاد الإنترنت بكثافة صورةً حديثة لفادي حايك، صاحب شخصية “أرغيلة”، الّذي أصبح شاباً برفقة شقيقه في المسلسل بشار حايك والممثل أيمن زيدان. شاهدوا طفلي “جميل وهناء” مع أيمن زيدان بعد مرور 22 عاماً على عرض المسلسل:

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كانت هذه تفاصيل خبر طفلا “جميل وهناء” يلتقيان أيمن زيدان.. كيف أصبح “ارغيلة” وشقيقه بعد 22 عاماً؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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