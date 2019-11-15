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متابعة بتجـــــــــــرد: صدمت المغنية التشيلية “مون لافيرت” الجميع، بعدما تعرت وكشفت عن الجزء العلوي من جسمها أثناء مرورها على السجادة الحمراء في حفل جوائز غرامي اللاتينية الذي أقيم في لاس فيغاس.
وبحسب موقع BBC، فقد قامت “مون” بهذه الخطوة دعماً للشعب التشيلي، إذ كتبت على صدرها العاري: “في تشيلي، يعذبون، يقتلون، ويغتصبون”.
وقد شهدت تشيلي منذ نحو الشهر احتجاجات رفضاً لإرتفاع أسعار المترو، وتحولت إلى مظاهرات مناهضة للحكومة قتل فيها نحو 20 مواطناً.
كانت هذه تفاصيل خبر مغنية تتعرى على السجادة الحمراء في حفل جوائز “غرامي” اللاتينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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