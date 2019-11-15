جان يامان يثير الجدل من جديد.. فيديو مع راقصة شرقية

متابعة بتجــــــــــرد: انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للممثل التركي الشهير جان يامان وهو يرقص مع راقصة شرقية في أحد الملاهي الليلية.

وأثار يامان جدلاً كبيراً بعد أن رُصد وهو يرقص مع راقصة على أنغام “يلا بينا يلا” لمحمد فؤاد، لأنه قام بإخراج النقود من محفظته ووضعها في حمالة صدر الراقصة.

وسبق وتعرّض يامان لانتقادات واسعة من الجمهور العربي، بعد الكشف عن إستعداده ليكون الوجه الإعلاني لعطر إسرائيلي مقابل مبلغ وقدره تسعة ملايين ليرة تركية، أي مليون ونصف مليون دولار أميركي.