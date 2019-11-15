لأسباب شخصية.. محرز يغيب عن منتخب الجزائر أمام بوتسوانا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال جمال بلماضي مدرب الجزائر إن القائد رياض محرز سيغيب عن مباراة بوتسوانا في تصفيات كأس الأمم الافريقية لكرة القدم 2021 لأسباب شخصية. وأسهم محرز جناح مانشستر سيتي في فوز كبير للجزائر بطلة أفريقيا 5 - صفر على زامبيا في بداية تصفيات كأس الأمم الخميس. وأبلغ بلماضي وسائل إعلام محلية: "محرز سيغيب عن الرحلة إلى بوتسوانا لأسباب خاصة"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وتحل الجزائر ضيفة على بوتسوانا يوم الإثنين المقبل في ثاني جولات المجموعة التاسعة.

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