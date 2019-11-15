راغب علامة ملك المسارح والعلامة الفارقة في موسم الرياض

تألق السوبرستار راغب علامة، في أحدث إطلالاته الفنية، مساء الخميس ١٤ نوفمبر الجاري، بحفل فني ضخم نفذت جميع بطاقاته قبل أيام من موعده، وذلك ضمن ليلة من ليالي فعاليات مهرجان موسم الرياض في المملكة العربيّة السعوديّة.

اعتلى السوبرستار مسرح “أبو بكر سالم” مقدماً باقة من أجمل وأروع أغنياته القديمة والجديدة نذكر منها “انا اسمي حبيبك”، “قلبي عشقها”، “يا ريت”، “نسيني الدنيا” وغيرها من روائع أرشيفه الغنائي، وسط تفاعل كبير من قبل الجمهور الذي ملأ القاعة مردداً بصوت واحد مع ملك المسارح بدون منازع أجمل الأغنيات.

لم تمر الحفلة دون ان يوجه السوبرستار تحيّة على طريقته الخاصة، إلى الفنان الراحل “أبو بكر سالم”، من خلال غنائه رائعته “سرّ حبّي”.

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أيضاً أهدى العلامة الفارقة وطنه لبنان أغنية “راجع يتعمّر لبنان”، بالاضافة الى تقديمه على المسرح النّشيد الوطني اللبناني.

السوبرستار شكر السعودية على الدّعم الذي تقدّمه لـ لبنان ولكل الدول العربية، لافتاً الى ان لبنان يشهد حالياً على “ثورة شباب وصبايا” ضد الفساد لتحسين الاوضاع المعيشية ووقف الفساد والفاسدين.

جمهور “علامة” على مواقع التواصل تناقل صوره ووصلاته الغنائية، معبرين عن حبهم الكبير له ولرقيه على المسرح وكاريزماته ووسامته.

نذكر ان الحفل ضم أيضاً النجمين وليد توفيق وشيرين عبد الوهاب اللذين قدما باقة من أجمل أغنياتهما وتألقا على المسرح بحضورهما المحبب والراقي.