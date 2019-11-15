ريهانا باطلالة مثيرة في احدث ظهور لها

Nov 15, 2019 خطفت المغنية العالمية ريهانا الانظار خلال حضورها العرض الاول لفيلمQueen & Slim في لوس انجلوس. ريهانا، اختارت لهذه المناسبة ثوباً مثيراً أسود اللون من قماش الساتان. حمل توقيع “فينتيج من جون غاليانو”. فيلم Queen & Slim رومانسي من إخراج ميلينا ماتسوكاس، قصة لوثي وجيمس فراي. بطولة دانيال كالويا، وجودي تيرنر سميث، وغيرهما.







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