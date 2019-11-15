عروس بيروت: أسرار "ساخنة" تتكشّف مع اقتراب نهاية موسمه الأول!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - شهدت الحلقة الـ55 من مسلسل "عروس بيروت" والتي عُرضت يوم أمس المزيد من الأحداث الساخنة، ووفقًا للتسريبات التي رافقت عرض المسلسل، فإنه من المفترض أن ينتهي الموسم الأول عند الحلقة 80، وفي بعض التسريبات عند الحلقة 60، وبالحالتين فإن الأحداث العنيفة التي تشهدها هذه الحلقات من الممكن أن تكشف شكل نهاية الموسم الأول.

وفي التفاصيل، فقد بدأت الأسرار تتكشّف ضمن الحلقات التي عُرضت مؤخرًا من العمل، فبعد اكتشاف أمير أن والدته رنا "ماري تيريز معروف" قد أخفت عليه حقيقة والده وهروبه، يقرّر فارس "ظافر العابدين" والد أمير إخبار ثريا "كارمن بصيبص" بالحقيقة تمهيدًا لأخبار أمير.

وفي نفس الوقت تكتشف ثريا من خلال صديقتها سارة سرًا خطيرًا وهو أن آدم العساف "محمد الأحمد" هو شقيق زوجها فارس وتشعر بالتردد بإخباره ليكون لكل منهما سره الذي يرغب بإخباره للآخر.

إلا أنهما يقعان في مشكلة لم تكن في الحسبان عند اكتشاف موت جنينهما داخل رحم ثريا واضطرارهما لإجراء عملية إجهاض للتخلص من الطفل خوفًا على صحة ثريا، وهي الصدمة التي لم يتوقعها فارس والذي سيضطر لإخفاء السر.

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وبهذه الأثناء تكتشف داليا خالة ثريا ولحظة استماعها لحديث فارس مع والدته الست ليلى "تقلا شمعون" أن أمير ابن فارس، لتشعر بالغضب ورغبتها بإخبار ثريا بالحقيقة خاصةً أنها تعتقد أن فارس ورنا يستغلان طيبة ثريا ويسخران منها.

وعلى صعيد آخر تكتشف نايا "مرام علي" جنس طفلها وهو فتاة لتشعر بالصدمة لرغبتها بصبي، إلا أن زوجها خليل "جو طراد" يشعر بالسعادة.

وبهذه الأحداث المتسارعة التي رافقت الحلقات الـ5 الأخيرة من المسلسل، يعتقد الجمهور أن الموسم الأول من العمل سينتهي بأحداث مشوقة ومفتوحة من أجل تشويق الجمهور للموسم الثاني والمقرر عرضه بعد الموسم الرمضاني المقبل.

يُشار إلى أن مسلسل عروس بيروت وهو النسخة العربية من عروس اسطنبول، ويُحقّق العمل نجاحًا كبيرًا ونسبة مشاهدة عالية جدًا، ويعتبر العمل هو التجربة الأولى للفنان التونسي ظافر العابدين باللهجة اللبنانية، ولاقى الفنان التونسي بعض الانتقادات بسبب عدم اتقانه للهجة بطريقة أثرت على أدائه.