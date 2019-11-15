صورٌ جديدةٌ لـ هازال كايا تكشفُ حقيقة إنجابها لطفلها الأول.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انتشرت مؤخرًا العديد من الأخبار خاصةً بين الجمهور العربي عن وضع الفنانة التركية هازال كايا لطفلها الأول، في إحدى مستشفيات تركيا، وأضافت هذه الأخبار أن كايا أطلقت اسم "فكرت" على طفلها.

ومع تداول هذه الأخبار بكثرة بدأ جمهور الفنانة التركية بالبحث عن حقيقة الأمر عبر صفحاتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لعدد من الصحف التركية.

وبالرغم من عدم وجود أي دليل على صحة هذا الخبر، إلا أن البحث عن اسم هازال كايا وحقيقة إنجابها انتشر بشكل كبير في اليومين الماضيين.

لتنشر إحدى الصفحات المهتمة بأخبار مشاهير تركيا اليوم صورًا جديدة للفنانة التركية خلال خروجها من أحد صالونات التجميل تكشف أن كايا ما زالت حاملًا ولم تضع طفلها الأول بعد.

وتظهر كايا بالصور مُرتديةً جمبسوت جينز مع تسريحة شعر بسيطة ناسبت إطلالتها إذ ظهرت وقد اعتمدت تسريحة الجدائل على الجانبين، وظهرت كايا وهي تبتسم لعدسات المصورين، وبدت بصحة جيدة.

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وبهذه الصور تم نفي أخبار إنجاب الحامل هازال كايا بشهرها الأخير، إذ من المتوقع أن تنجب كايا طفلها الأول من زوجها المخرج والفنان علي أتاي في أي يوم بهذه الفترة، وكانت كايا قد كشفت في وقت سابق أنها وزوجها اتفقا على إطلاق اسم فكرت على طفلهما الأول.

وينتظر جمهور الفنانة التركية المنتشر عبر العالم وفي تركيا، بالإضافة لجمهورها الواسع والكبير في الوطن العربي خبر إنجابها على أحر من الجمر.

وعلى صعيد مُختلف كانت الفنانة التركية قد تعرّضت لبعض التنمر بسبب الوزن الزائد الذي اكتسبته بسبب الحمل من بعض الأشخاص، مما أثار غضب جمهورها الذي بدأ بتداول صورة جميلة ومميزة لها من فترة الحمل كما قاموا بإطلاق لقب "أجمل حامل" عليها ردًا على كل هذه الانتقادات، مُعتبرين أن الانتقادات التي تواجه الفنانات في فترة حملهن هي من أسوأ أنواع التنمُّر.

يُشار إلى أن الفنانة التركية هازال كايا كانت قد أعلنت عن حملها بعد فترة قليلة من احتفالها بزواجها على الفنان علي أتاي، وكشفت أنها ستبتعد عن الفن لفترة من أجل التفرغ لحملها ولطفلها الأول.