نوال الكويتية تطرح أغنيتها المصورة "الراية البيضاء"على يوتيوب

طرحت الفنانة نوال الكويتية أغنية "الراية البيضاء" على طريقة الفيديو كليب عبر القناة الرسمية لها على موقع الفيديوهات "يوتيوب". أغنية "الراية البيضاء" هي إحدى أغاني ألبوم "نوال" الجديد المنتظر طرحه يوم 18 من نوفمبر الجاري، ويحمل اسم "الحنين" وهي من كلمات واحد، ألحان أحمد الهرمي، توزيع خالد عز، مكس وماستر جاسم محمد، إيقاعات هاني الدوسري، والكليب من إخراج أحمد الخلف، وإنتاج" ONE Production". وتقول كلمات الأغنية: "لو جرحي وصل منك لا تداويه مو شغلك شفني صابر وساكت ولاني جيتك آشكي لك أنا أحبك يا جارحني ولو اخطيت سامحني وأبيك البسمه فعيني وابي هالبسمه تشبهلك رفعت الراية البيضاء وجيت بحب خاضع لك وسلمت الأمر بيدك وكل هذا وبس لجلك سم آمر وأنا أرجوك وأضحي العمر لعيونك معك كل العمر وافي ولا في يوم ابخذلك أنا عارفني إذا اقفيت راح بلحظه أرجع لك وإذا سديت إذني رفض قلبي بيسمع لك مالها عذر ابد نفسي حبيبي يومي وأمسي ولو عقلي يعاندني عصتني روحي وجت لك".

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