غسان مسعود يتصدى لقضية الإتجار في الأعضاء البشرية

يجري الفنان السوري غسان مسعود تحضيرات مكثفة لمسلسله الجديد "ماذا قال آدم؟" للمخرج فادي سليم، تمهيداً لانطلاق عرضه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويتصدى مسعود لقضية الاتجار في الأعضاء البشرية بمسلسله الجديد، حيث يناقش عبث العصابات بأعضاء أجساد الموتي بعد وفاتهم بأيام، وذلك في إطار إنساني بحت، ومن المقرر الاستعانة بممثلة لبنانية وأخري مصرية لمشاركته البطولة، ومن المقرر الاستقرار عليهما خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن غسان مسعود يستعد لإخراج العمل المسرحي "هوى غربي"، من تأليف ابنته لوتس مسعود، وجاري اختيار أبطاله في هذه الفترة.

قد يهمك ايضاً:

الفنان غسان مسعود يلعب دور البطولة في فيلم الاعتراف