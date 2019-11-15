شقيقة عمرو يوسف تساومه على عدم كشف فضائحه في أول ظهور إعلامي لها

كشفت علا يوسف، شقيقة الفنان عمرو يوسف، عن علاقتها القوية بزوجته الفنانة كندة علوش، وكيف بدأت في أول ظهور إعلامي لها.



وقالت خلال لقائها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، إن علاقتها بكندة لم تكن قوية قبل ارتباطهما ولكنهما كانا أصدقاء بسبب الأعمال التي قدمتها كندة مع الفنان عمرو يوسف في الفترة الأخيرة.



وأضافت أن أصدقائها كانوا يسألون دائمًا عن وجود علاقة بين عمرو وكندة بسبب تكرار أعمالهما ولكنها تؤكد بأنها مجرد أعمال وليس شرطًا أن يكون هناك علاقة بينهما، مشيرة إلى أنه بعد إخبار عمرو لهم عن نيته الزواج من كندة كانت تتمنى عدم لقاء أصحابها مرة أخرى.



وكشفت أنها قبل اللقاء ساومت شقيقها الفنان عمرو يوسف، على عدم كشف فضائحه في الطفولة مقابل ألف جنيه عن كل واحدة ولكنه فضل أن تفضحه ولا يدفع.

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وأوضحت أنها تجمعها بكندة علاقة صداقة قوية بعد الزواج وأنها تتمتع بثقافة كبيرة بالإضافة إلى امتلاكها روح مرحة.

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