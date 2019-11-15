افتتاح المهرجان الدولي الإفريقي للطهاه السبت

تستقبل مدينة شرم الشيخ، السبت المقبل 16 نوفمبر ، الحفل الافتتاحي للدورة الأولى من المهرجان الدولي الإفريقي للطهاه برئاسة سمير هدية، ومن المقرر أن تستمر فعالياته حتى الـ 20 من نوفمبر الجاري.



ويشارك في المهرجان 12 دولة عربية وأجنبية، بجانب مجموعة من أشهر «شيفات» المطبخ الأوروبي والعربي، وتنظم فعاليات المهرجان من قبل جمعية المقطم لحقوق الإنسان، ويشهد حفله الختامي تكريم مجموعة من الفنانين والإعلاميين وعدد من أعضاء مجلس النواب.

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