اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: عاد خلاف المغنية الأميركية، تايلور سويفت مع شركة إنتاجها السابقة "سكوتر براون" إلى الواجهة بعدما اتهمت مدرائها بمنعها من إحياء حفلة وإصدار وثائقي عن حياتها على "نتفليكس". حيث تم إبلاغ فريقها بأنها "غير مخولة أداء أغنياتها القديمة على التلفزيون" لأن ذلك يعني "إعادة تسجيل موسيقاها قبل أن يعود لها الحق بذلك في السنة المقبلة". وهو ما سيؤثر سلباً على أدائها المرتقب في حفلة "American Music Awards" التي تتسلم خلالها جائزة فنانة العقد خلال الشهر الحالي.
وكان الخلاف قد بدأ حين أعلنت "سويفت" في الصيف الماضي عن رغبتها في إعادة تسجيل أغنياتها، لتستعيد ملكية أعمالها التي يملك "براون" مع شركته "بيغ ماشين لايبل" حقوق معظم تسجيلاتها. علماً أنه يحق لمالك التسجيلات الأصلية "ماسترز" المستخدمة في تصنيع الأقراص المدمجة والنسخ الرقمية من الأعمال الموسيقية، اتخاذ القرار بشأن إعادة نسخ الأغنيات أو بيعها. وتشكل هذه التسجيلات أحد مصادر الدخل الرئيسية للفنانين الذين يملكون حقوقها.
ولقد تفاعل متابعو صفحتها على "تويتر" مع تغريدتها التي عرضت فيها المشكلة بمنشوراتٍ مصورة:
كانت هذه تفاصيل خبر خلاف تايلور سويفت مع شركة الإنتاج يعود إلى الواجهة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.