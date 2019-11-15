شكرا لقرائتكم خبر عن يا نسمة النيل.. نادية مصطفى تحتفل بالعيد الوطنى الـ 49 لسلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة نادية مصطفى من تسجيل أغنيه جديدة، بعنوان "يا نسمة النيل"، احتفالا بالعيد الوطنى الـ 49 لسلطنة عمان، والأغنية من كلمات الشاعرة العمانية الدكتورة سعيدة بنت خاطر الفارس، وألحان أحمد سامى، وتوزيع الموسيقي أسامة عوف، ومكساج وماستر جورج يعقوب، ومن المقرر أن يتم طرحها في سلطنة عمان خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الوطنى.

من ناحية أخرى قدمت مؤخراً نادية مصطفى، عدداً من الأغانى الوطنية لمصر خلال الحفل الذى نظمه مكتب شئون القبائل بمحافظة أسوان، بالذكرى الـ46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة وسط أجواء ومشاعر وطنية.

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وشاركت نادية مصطفى فى حفل غنائى ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية، الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، وقدمت نادية لجمهورها عددا من الأغاني، من ضمنها: "أحلف بسماها" و"بينى وبينك مسافات" و"الصلح خير" و"كان مالي"، وأغاني للمطربة فيروز، منها: "سلمى عليه".