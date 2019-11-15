شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو مصطفى يحيى حفلا غنائيا فى موسم الرياض.. الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيي مساء اليوم الجمعة الفنان عمرو مصطفى حفلا غنائيا ضخما في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

ومن المقرر أن يقدم عمرو خلال الحفل عددا من أغانى ألبومه الجديد منها : "لعبت مع الأسد، هتوحشنا، سلمى، اسمع الكلام، غدارة، أسطورة، مفيش غيري، أسيب ما أتسابش، مايهمنيش، جاحدة".

Advertisements

وتعاون عمرو مصطفى مع موزعين عالميين لتوزيع أغنيات الألبوم وهم A. R. Rahman، R3HAB، Emrah Karaduman، Afrojack، والموزع Boi-1da الذى تعاون مسبقًا مع العديد من النجوم العالميين فى أنجح اغانيهم مثل النجوم Drake، Eminem، Rihanna، Kanye West، Nicki Minaj، والموزعين Andres Torres & Mauricio Rengifo اللذين قاما بتوزيع أغنية Despactio والتى حققت 6.5 مليار مشاهدة على يوتيوب.