شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين صبرى تتدلل فى جزر المالديف بالأصفر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافرت الفنانة ياسمين صبري في رحلة استجمام إلى جزر المالديف، حيث تمضي وقتها هناك، وشاركت جمهورها من خلال نشر صور لها عبر موقع الصور والفيديوهات "انستجرام"، وظهرت بفستان أصفر، وانهالت عليها التعليقات.





كما نشرت صورة لها وهي تقف على شاطئ البحر تستمتع بالأجواء، وكتبت لتصف المكان بالجنة، وفيديوهات وهى تأكل السوشى وتستمتع بالمناظر الطبيعية.

يشار إلى أن ياسمين صبرى شاركت فى دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل "حكايتى فى أول بطولة مطلقة لأول مرة، ‏وهو من بطولة وفاء عامر، أحمد حاتم، إدوارد، ‏أحمد ‏صلاح ‏حسني، ‏تامر ‏شلتوت، ‏إسلام ‏جمال، أحمد جمال سعيد، جمال عبد ‏الناصر، مها أبو عوف، أحمد ‏بدير، ‏ومن ‏تأليف محمد ‏عبد ‏المعطي، ‏إخراج ‏أحمد سمير فرج، وإنتاج "سينرجي‎".



