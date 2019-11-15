شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. آخر عروض "بيت الأشباح" على المسرح العائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم أبطال مسرحية "بيت الأشباح"، اليوم الجمعة، آخر ليالى العرض على المسرح العائم بالمنيل فى تمام الساعة السابعة مساء، بعد سلسلة من العروض الناجحة.

العرض من تمثيل طلبة بالدفعة الأولى من ورشة "إبدأ حلمك" والتى تقيمها فرقة مسرح الشباب، وهو أول عرض احترافى لهم، وقد شهد العرض إقبالا جماهيريا كبيرا منذ افتتاحه يونيو الماضي.

وكشف المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الشباب، أن المسرح مزود بأماكن مخصصة لذوى الاحتياجات الخاصة وشاشات لنقل الترجمة الفورية بلغة الإشارة، تم تنفيذها بدعم ورعاية مؤسسة اسمعونا.

"بيت الأشباح " تأليف وإخراج محمود جمال حدينى، فى أول تجربة إخراج له بمسرح الدولة، وبطولة 30 شابا من خريجى الدفعة الأولى لورشة مسرح الشباب " ابدأ حلمك "، ديكور هبة الكومى، ملابس أميرة صابر، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى رفيق يوسف".

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