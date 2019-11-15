شكرا لقرائتكم خبر عن "بنات ثانوى" يدفع بـ جميلة عوض لبطولة سينمائية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض الفنانة جميلة عوض أول بطولة سينمائية لها في فيلم جديد بعنوان "بنات ثانوى" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمود كامل، وبدأت جميلة تصوير أول مشاهدها في العمل مطلع هذا الأسبوع، حيث تجسد فيه شخصية فتاة تدرس في مدرسة حكومية بالصف الثاني الثانوي حسبما كشفت لـ"الخليج 365".

الفيلم يشارك في بطولته مي الغيطي، هدى المفتي، هنادي مهنا، مايان السيد، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف وعلى رأسهم محمد الشرنوبى وتامر هاشم، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول قصة 5 فتيات في مرحلة الثانوية العامة بمدرسة حكومية وحياة كل بنت في هذه المرحلة وداخل المدرسة.

يذكر أن جميلة عوض قدمت فيلمين هذا العام هما "الضيف" مع خالد الصاوى وشيرين رضا وأحمد مالك وإخراج هادى الباجورى وعرض فى يناير الماضى، و"سبع البرمبة" مع رامز جلال وبيومى فؤاد ومحمد عبد الرحمن ومها أبو عوف ومحمد ثروت وإخراج محمود كريم وتم عرضه فى موسم عيد الفطر السينمائي الماضى.