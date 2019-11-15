شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شيرين عبد الوهاب تخطف الأنظار فى حفلها بموسم الرياض بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة شيرين عبد الوهاب بحفل ضخم مساء أمس الخميس على مسرح الفنان أبو بكر سالم بالبوليفارد في العاصمة السعودية الرياض وسط حضور كامل العدد ومواصفات لايف عالمية .

وخطفت شيرين الأنظار بمجرد صعودها على خشبة المسرح بإطلالة مبهرة ومرددة لأغنية "كتر خيري" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب التي لم تنقطع طوال حفلها.

كما اشعلت شيربن عبد الوهاب أجواء الحفل بعدد كبير من أغانيها الشهيرة المحببة لدي الجمهور منها "الوتر الحساس" ،"حبه جنة" ، "يا بتفكر يا بتحس" ،"كدة يا قلبى" التي حصدت المزيد من أجواء الإثارة، بالإضافة إلى عدد من أغنياتها القديمة منها "آه يالليل" و"أنا في الغرام" كما قدمت أغنية كوكب الشرق أم كلثوم "أنت عمرى" التي سحرت الجميع بآدائها الرومانسي .

وكانت مفاجأة الحفل تقديمها لأغنية خليجية للمرة الأولي بعنوان " الحب خدعة" للأمير عبد الرحمن بن مساعد، والتي نالت إعجاب الجمهور من مختلف الجنسيات العربية.

وحرصت شيرين علي استضافة أحد معجبيها على خشبة المسرح بجوارها ووصفته بأفضلهم وقبلت يده وسط عاصفة من التصفيق حيث قالت عنه إنه آتٍ من بلاد الشيكولاتة "سويسرا "ويحضر جميع حفلاتها ويسافر لأجلها إلى كل بلد يستضيفها، مشيدةً بإخلاصه لفنها وحرص المعجب العجوز على تحية الجميع من الجمهور السعودي .. لترد عليه شيرين قائلة: " I love you" أو انا بحبك ثم قالت مازحة : "بس يا رب حسام ما يموتكش .. شايفين الجمال كل مرة بيجيب لي أحسن نوع شيكولاتة" .

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ووجهت شيرين كلمة شكر للمستشار ترك آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه لرعايته الحفل واهتمامه بمنظومة الفن وصناعته والارتقاء به في العالم العربي.

علي جانب آخر تستعد النجمة شيرين عبد الوهاب لخوض أول بطولة سينمائية مطلقه لها مع وليد منصور، وجاري التعاقد مع مخرج كبير لتنفيذ مشاهده بأسلوب احترافي عالمي وهو من تأليف الشاعر أمير طعيمة.