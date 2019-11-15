محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: حرص الفنان محمود البزاوي، على نعي الفنان الراحل إبراهيم الفوي، الذي وافته المنية نهاية الأسبوع المنقضي. وكتب البزاوي، عبر حسابه على "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون في وفاة الصديق والفنان العبقري إبراهيم الفوي.. الجندي المجهول وراء أعمال كثيرة وأهمها مسرحية (الزعيم) للعظيم عادل إمام.. أرجو الدعاء للأستاذ والفنان إبراهيم الفوي". يُذكر أن مهندس الإضاءة ومصمم السينوجرافيا الكبير الدكتور إبراهيم الفوي رحل عن عالمنا، الأربعاء الماضي، ومن بين أعماله : "كعب عالي، دستور يا سيادنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر "البزاوي" ناعيًا صديقه: "جندي مجهول ومن أهم أعماله مسرحية الزعيم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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