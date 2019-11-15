إيرادات الخميس.. "Maleficent: Mistress of Evil" الثاني و"Haunt" بالمركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Charlie’s Angels" بطولة Kristen Stewart، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري بعدما حقق الخميس 14 نوفمبر، إيراد قُدر بـ206 آلاف و225 جنيها.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Maleficent: Mistress of Evil" بطولة أنجلينا جولي، محققًا 202 ألف و226 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "joker" بطولة Joaquin Phoenix، بعد تحقيقه 146 ألفًا و709 جنيهات، وحصل على المركز الرابع " Le Mans '66" وحقق 139 ألفًا و912 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Doctor sleep" بطولة Ewan McGregor ، وبلغ إيراده 131 ألفًا و541 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Gemini man" بطولة ويل سميث، وبلغ إيراده 99 ألفًا و697 جنيها، وحصل على المركز السابع فيلم "Countdown" بطولة Elizabeth Lail، وحقق 66 ألفًا و46 جنيهًا.

في المركز الثامن يأتي فيلم "playing with fire" بطولة john cena بعد تحقيقه 64 ألفًا و143 جنيهًا، وحصل على المركز التاسع فيلم "Terminator: dark fate" بطولة Linda Hamilton ، محققًا 58 ألفًا و151 جنيها، واحتل المركز العاشر فيلم "Haunt" وحقق 53 ألفًا و51 جنيهًا.