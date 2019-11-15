تامر مرسي يتعاقد مع "العدل جروب" لتقديم مشروعات درامية قريبًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تعاقد المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة، مع المنتج جمال العدل رئيس شركة العدل جروب مالتي ميديا، لإنتاج عدد من المشروعات الدرامية التليفزيونية خلال الفترة المُقبلة.

وتم الكشف عن تفاصيل التعاقد على مسلسل باسم "النصابين" من تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد مدحت، وبطولة الفنانة نيللي كريم ليتم عرضه في رمضان المقبل.

يأتي هذا التعاون بعد إعلان المتحدة للخدمات الإعلامية عن التعاون مع الشركات العاملة في مجال الإنتاج الدرامي.

وصرح المنتج تامر مرسي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن الشراكات مستمرة من أجل الارتقاء بالدراما المصرية من خلال نصوص جيدة تليق بالأسرة المصرية والعربية.